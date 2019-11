Tre auto coinvolte e almeno due feriti in un incidente stradale che si è verificato intorno alle 17.20 di questo pomeriggio sulla provinciale che collega Corato e Trani all'altezza del ristorante Holiday.

La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma all'origine del sinistro potrebbe esserci un sorpasso azzardato.

In seguito alla manovra una prima auto, una Fiat Panda, si è ribaltata. Un secondo mezzo - una Audi A3 - ha invece sbandato ed è piombato contro una Lancia Y ferma nel vialetto d'ingresso di una delle villette che si affacciano sulla provinciale.

Secondo le prime informazioni, nel violento impatto sono rimasti feriti una donna e un uomo. Quest'ultimo, conducente di una delle tre auto, è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo. Nei primi istanti dopo l'incidente è stato soccorso da alcuni automobilisti di passaggio, in attesa del 118 giunto poco dopo sul posto con due ambulanze. Stato di shock per le altre persone coinvolte che non avrebbero riportato gravi ferite.

Con gli operatori sanitari sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Barletta e la polizia di Stato.



Il traffico sulla provinciale è fortemente rallentato.