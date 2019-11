Fumo in via Vanini, corto circuito in un appartamento Copyright: CoratoLive.it

Pare esserci stato un corto circuito all’origine dell’incendio divampato oggi in un appartamento di via Vanini, a pochi passi da via Don Minzoni. Le fiamme hanno iniziato a propagarsi dalla caldaia per poi estendersi.

Necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a rimettere in sicurezza la zona. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118 ma la famiglia che vive nell’appartamento in questione, non avendo riportato ferite di alcun tipo, non ha ritenuto necessarie particolari cure.