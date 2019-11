Picchiata per strada da un uomo, donna finisce in ospedale

Ha circa sessant'anni la donna che, questa mattina, è finita in ospedale dopo essere stata aggredita per strada da un uomo.

Erano circa le 11 quando la signora è scesa dal suo veicolo dopo averlo parcheggiato in via Galliani, a pochi passi dall'ufficio igiene. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo le avrebbe prima tirata per i capelli e poi l'avrebbe spintonata in terra e picchiata senza apparente motivo.

La donna è stata soccorsa prima dal personale dell'ufficio igiene e poi dagli operatori del 118 che l'hanno trasportata in ospedale, ancora sotto shock. Sul posto gli agenti della polizia municipale e gli uomini della polizia di Stato che si stanno occupando del caso. Secondo le forze dell'ordine questo non sarebbe il primo caso di aggressione che avrebbe visto come protagonista l'uomo, affetto da una patologia degenerativa.