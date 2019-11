Fontana di piazza Di Vagno senza pace: perde acqua

Nel tardo pomeriggio, dopo essere entrata in funzione, la fontana di piazza Di Vagno ad angolo tra via Roma e via Monte di Pietà ha cominciato a perdere acqua, bagnando tutta l'area circostante. Sono stati allertati i vigili urbani.

Della "sfortunata" e bistrattata fontana di piazza Di Vagno ne avevamo parlato appena due settimane fa per denunciare lo stato dello scolatoio in pietra che, a distanza di qualche giorno, si è rotto in altri punti.