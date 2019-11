Cade per le scale del cimitero, donna finisce in ospedale

Era andata a far visita alla tomba dei suoi cari ma è finita in ospedale. Stava quello che è accaduto questa mattina al cimitero comunale, verso le 12: una signora di mezza età è caduta da una delle scalinate dislocate nell’ala centrale del camposanto, quella da cui si accede ai piani superiori delle strutture sepolcrali.

Dopo l’allerta, data dai familiari e dai presenti nel luogo dell’accaduto, è intervenuta l’ambulanza del 118 di Corato che ha prestato primi soccorsi alla donna. La signora, che ha riportato alcune ferite e sospetto trauma cranico, è stata trasportata direttamente presso l’azienda ospedaliera di Andria per esser sottoposta agli accertamenti necessari.

Non è del tutto chiara la dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni raccolte la donna sarebbe caduta a causa della scivolosità del pavimento della gradinata provocata dalle piogge che si sono susseguite nella giornata di ieri.