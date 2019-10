Incidente mortale sulla Ss 613, coinvolto anche un autotrasportatore coratino

È coratino l’autista del tir che, questa mattina alle 7.30, è rimasto coinvolto in un grave incidente sulla strada statale 613 (Lecce-Brindisi) all’altezza di Surbo. Secondo le prime ricostruzioni del caso l’impatto si sarebbe verificato durante una manovra di sorpasso: una Citroen C3 condotta da una donna di 58 anni residente a San Cesaio di Lecce, è rimasta schiacciata tra il tir ed un altro mezzo pesante. Per la conducente del veicolo, l’insegnante Annamaria dell'Anna, non c'è stato nulla da fare, ha perso la vita sul colpo. Al momento non si conoscono le condizioni di salute dell'autotrasportatore coratino.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre l’auto, ridotta a un groviglio di lamiere, da sotto al mezzo pesante. Tutti i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro per essere poi ispezionati dai periti che accerteranno le responsabilità.