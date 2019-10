Crolla una palazzina ad Andria, ferito un vigile del fuoco del distaccamento di Corato

Il peggio è passato per Emanuele Basile, il vigile del fuoco 41enne di Matera che ieri è rimasto ferito mentre lavorava ad Andria in via Pisani, dopo il crollo di una palazzina. Basile – in servizio tra gli uomini del distaccamento di Corato – è stato colpito sulla testa dai calcinacci che sono precipitati improvvisamente da un balcone. Il suo referto parla di due costole e tre braccetti di vertebre fratturate: ieri sera è stato immediatamente accompagnato in codice giallo all’ospedale Bonomo per gli accertamenti del caso.

Il crollo della palazzina si è verificato intorno alle 19.30; le ore successive sono state particolarmente intense e caotiche per la città di Andria. Traffico completamente in tilt a causa dei numerosi mezzi di soccorso intervenuti: sul posto polizia di Stato, polizia locale e carabinieri.

L'area interessata è stata sottoposta a sequestro giudiziario per permettere lo svolgimento delle indagini da parte della Procura della Repubblica di Trani. Le ipotesi di reato sono quella del disastro colposo aggravato e di lesioni personali. Al momento, nel registro degli indagati sono finiti il proprietario del cantiere, il progettista e il direttore dei lavori. Non si esclude che possano essere iscritte anche altre persone.