Droga nascosta tra le siepi, il "Calvario" usato come “centro di stoccaggio"

Il complesso scultoreo della Madonna del Calvario è stato trasformato in un “centro” di stoccaggio per gli spacciatori di droga. È l’amara constatazione che tocca fare a seguito dei ritrovamenti effettuati questa mattina in via Aldo Moro: nascoste tra le siepi e i rifiuti c’erano numerose dosi di marijuana già pronta per essere venduta ma anche bustine trasparenti per confezionarne altra e un bilancino di precisione.

A recuperare la droga sono stati due uomini del corpo di polizia locale che, da tempo, avevano notato nella zona persone già note alle forze dell’ordine per precedenti episodi di spaccio.