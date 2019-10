Questo pomeriggio, alle 17, un incidente ha coinvolto una Ford Focus sulla Sp 234 al Km 34.

Il conducente ha perso il controllo della vettura ed ha terminato la sua corsa contro un ulivo.

Tre I feriti, fortunatamente non in gravi condizioni, che sono stati soccorsi da due ambulanze arrivate sul luogo dell'incidente. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e i Vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dall'auto.