​Scontro treni, in Tribunale ascoltate le telefonate successive allo scontro

Undici telefonate fatte immediatamente prima e subito dopo lo scontro tra i due treni di Ferrotramviaria che il 12 luglio 2016: sono state ascoltate tutte ieri nell'udienza del processo sul disastro ferroviario in corso dinanzi al Tribunale di Trani. Sulla tratta a binario unico tra Andria e Corato, lo ricordiamo, morirono 23 persone e il ferimento di altri 51 passeggeri.



Tutte le telefonate, oltre cento, tra il dirigente centrale operativo (Dco) di Bari e le stazioni di Andria e Corato di Ferrotramviaria e tra i capistazione degli altri scali intermedi, saranno trascritte da un perito.

Nell'udienza di ieri sono stati ascoltati in aula alcuni testimoni, tra i quali Stefano Benedetto, il capostazione di Andria entrato in servizio nel turno successivo al collega Vito Piccarreta, colui che - secondo l'accusa - diede il via libera al treno che poi si scontrò frontalmente con quello proveniente da Corato e che è tra i 17 imputati del processo.

Benedetto e altri testi hanno spiegato le procedure di arrivo e partenza dei treni e il sistema del blocco telefonico, in funzione all'epoca dell'incidente sulla tratta tra Ruvo di Puglia e Barletta. Con il sistema del blocco telefonico i capistazione si scambiano dispacci per segnalare la partenza e l'arrivo dei treni. Sono state poi acquisite relazioni tecniche relative ai sopralluoghi successivi all'incidente e al contenuto di alcuni documenti informatici sui flussi di informazione tra le stazioni.

Si tornerà nell'aula bunker del carcere di Trani il 6 novembre. Nel processo sono imputate la società Ferrotramviaria e 17 persone fisiche, dipendenti e dirigenti dell'azienda pugliese di trasporti e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, accusati, a vario titolo, di disastro ferroviario, omicidio colposo, lesioni gravi colpose, omissione dolosa di cautele e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Sono costituiti parti civili i familiari delle vittime, i Comuni di Andria, Corato e Ruvo di Puglia, diverse associazioni e la Regione Puglia, citata anche come responsabile civile insieme con Ferrotramviaria e con il Mit.