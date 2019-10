Incidente in Molise, feriti due anziani coratini

​Follia sulla ex 98: sassi dalla complanare contro l'ambulanza del 118 Le foto

Episodio increscioso ieri sera poco prima delle 23 lungo la strada provinciale 231. Un'ambulanza del SerCorato in servizio per conto del 118, che stava tornando da Andria a Corato dopo aver trasportato una persona in codice rosso, è stata colpita da un sasso o da qualcosa di simile,