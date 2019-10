Sassi contro ambulanza, la solidarietà dell'associazione autisti soccorritori italiani

Auto in fiamme su via Sant'Elìa Foto e video

Auto in fiamme questa mattina intorno alle 7. 15 su via Sant'Elìa. Il veicolo, una Renault station wagon, ha preso fuoco mentre era in marcia. Il conducente ha fatto in tempo a fermare il veicolo sulla sua destra e a scendere, prima che le fiamme avvolgessero completamente la parte