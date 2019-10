Il defibrillatore salva la vita ad un uomo allo Sporting Club Serrone

Il defibrillatore può salvare la vita. Sembra una frase scontata, a cui magari si dà poco peso, almeno fino a quando non è necessario usarne uno. È capitato giovedì sera allo Sporting Club Serrone. Durante una partita di calcetto, un uomo di 55 anni ha perso conoscenza e si è accasciato sull'erbetta. È stato soccorso prima dagli amici, poi dal personale della struttura.

Fortunatamente lo Sporting Club Serrone è dotato di un defibrillatore, donato due anni fa dal Rotary Club nell'ambito del progetto di defibrillazione pubblica "Battiti per la città". Il personale è stato debitamente formato dalla Gifes e ha subito adottato la corretta procedura: massaggio cardiaco che ha garantito l'ossigenazione celebrale e utilizzo del defibrillatore. Dopo l'intervento di primo soccorso è arrivata un'ambulanza che ha portato via l'uomo.

Non si conoscono le cause del malore ma gli estremi per l'intervento con il defibrillatore (mancanza di coscienza, respiro insufficiente ecc.) c'erano tutte. «Sono stato chiamato dal titolare della struttura per il cambio delle placche - ha raccontato Domenico Varesano, referente CdF Irc "Gifes" e promotore di "Battiti per la città" - e faccio il mio plauso al soccorritore che ha messo in pratica il procedimento corretto. Se non fosse stato presente il defibrillatore o fosse mancato personale formato, le conseguenze sarebbero potute essere più gravi. Per questo motivo continuiamo a lavorare per aumentare la cardioprotezione di tutta la città e la formazione di quante più persone possibili».