Furti in abitazione nel Nord Barese, blitz all'alba: eseguite 14 misure cautelari

Dalle prime ore di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari stanno eseguendo 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 3 arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora per un totale di 14 misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Trani nei confronti di altrettante persone accusate di far parte di una associazione per delinquere finalizzata a furti in abitazione in tutto il territorio provinciale e persino in altre regioni.

L’operazione, ancora in corso, ha visto la mobilitazione di circa 80 Carabinieri del Comando Provinciale di Bari coadiuvati dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno e il supporto aereo del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari.

I particolari dell’operazione verranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà stamane alle 11.30 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.