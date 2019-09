​Scontro treni, la Procura si oppone al patteggiamento di Piccarreta

Nell'udienza di oggi, la Procura di Trani ha detto "no" alla richiesta di patteggiamento della pena a 4 anni e mezzo di reclusione per il capostazione di Andria, Vito Piccarreta, uno dei 17 imputati nel processo per lo scontro dei treni avvenuto il 12 luglio 2016, lungo la linea Andria-Corato di Ferrotramviaria e costato la vita a 23 persone e il ferimento di altre 51.

Secondo l'accusa la pena finale non sarebbe congrua per Piccarreta, che risponde tra gli altro dei reati di disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni gravi colpose. Lo ha spiegato il pm Marcello Catalano, che sostiene l'accusa insieme al collega Alessandro Pesce, in apertura del dibattimento oggi davanti al collegio del Tribunale di Trani.

Peraltro è la seconda che la Procura non dà l'assenso all'applicazione della pena, no ritenendo congrua l'identità della pena. Inoltre, il collegio del Tribunale di Trani non ha accolto la richiesta di estromettere la Regione Puglia quale responsabile civile. L'avvocato Vincenzo Zaccaro aveva sollevato anche eccezione di nullità dell’atto di citazione che, a suo avviso, non chiarirebbe il perché della citazione stessa. Ma secondo i giudici la richiesta non appare accoglibile, chiarendo anche che nel primo decreto di citazione (quello emesso dall’ex collegio del Tribunale, poi ricusato su istanza di Ferrotramviaria) «la Regione era già stata messa in condizioni di interloquire sulla causa e sull’oggetto della chiamata in causa.



Il Tribunale ha inoltre ammesso le liste testi della Procura e quelle di imputati, parti e responsabili civili oltre che l'esame degli imputati, laddove richiesti. La prossima udienza è stata fissata per il 2 ottobre.

Nel processo, lo ricordiamo, sono imputate 17 persone tra manager, dirigenti e dipendenti della società, nonché un dirigente del Ministero dei Trasporti e due direttori dell’Ustif di Puglia, Basilicata e Calabria (che si occupa delle linee ferroviarie in concessione). A processo anche la società Ferrotramviaria in qualità di persona giuridica. I reati contestati, a vario titolo, (alle persone fisiche) sono quelli di disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni gravi colpose, omissione dolosa di cautele, violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e falso. Sono costituite come parti civili (solo nei confronti delle persone fisiche) la Regione Puglia, i Comuni di Corato, Andria e Ruvo di Puglia, le associazioni Acu, Ubf, Codacons, Confconsumatori, Anmil e Gepa, oltre ai parenti delle vittime e ai passeggeri sopravvissuti (ad eccezione di quanti hanno ritirato la costituzione dopo aver già ottenuto i risarcimenti danni dall’assicurazione). Ferrotramviaria, Ministero dei Trasporti e Regione Puglia sono stati citati in qualità di responsabili civili.