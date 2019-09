Chiesa in lutto, è morto don Vincenzo Acella

Questa notte, all'età di 85 anni, è tornato alla Casa del Padre il sacerdote don Vincenzo Acella. Era malato da tempo.

Nato a Corato il 27 maggio 1934, don Vincenzo Acella era stato ordinato presbitero il 1° ottobre 1961. Il suo ministero sacerdotale è stato vissuto nel servizio ministeriale in diverse chiese e parrocchie di Corato ed è stato docente di educazione tecnica nella scuola.



L’Arcivescovo Mons. D’Ascenzo, fuori diocesi per motivi di natura pastorale, nell’apprendere la notizia del decesso, ha dichiarato che «la morte di un confratello se da un lato umanamente può rattristarci, dall’altro, nella fraternità sacerdotale, ci deve trovare uniti nella preghiera per lui, per Don Vincenzo, nella consapevolezza che essa segna l’ingresso definitivo nella Vita di Dio».

I funerali si svolgeranno domani, 16 settembre, alle 16 nella Chiesa di San Giovanni (ex Lazzaretto). Saranno presieduti dal vicario generale Mons. Giuseppe Pavone.