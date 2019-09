​Appelli respinti, la Corte dei conti conferma le condanne a Perrone e D'Introno per danno erariale

La III Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti ha respinto gli appelli e confermato le condanne - emesse nel maggio 2017 - per l'ex senatore Luigi Perrone (nella sua qualità di ex sindaco di Corato) e Luigi D’Introno (in qualità di segretario generale del Comune) a pagare 60.975,80 euro in parti uguali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per il danno erariale collegato alla nomina di Maria Fiore nello staff di Perrone, per una consulenza in materia di servizi demografici, appalti, contrattualità, contenzioso.



Il fatto risale al 2008 e nasce dalla decisione di Perrone di nominare presso l’ufficio della sua segreteria particolare, con decreto del 16 giugno, Maria Fiore, ex dipendente dell’ente in pensione, già titolare di un ulteriore incarico ex art.110 del decreto legge 267/2000 dal 2003 al 2008.

In base a quanto relazionato nel 2012 alla Procura regionale, dopo un’ispezione al Comune di Corato, la nomina della dottoressa Fiore (mediante un contratto di collaborazione coordinata e continuativa) sarebbe stata illegittima. La stessa per il suo incarico, fino al 18 giugno 2013, aveva percepito un compenso di 230.167,64 euro. Ed è quanto la Procura generale della Corte dei conti regionale chiedeva di rifondere al Comune. Una delle contestazioni della Procura regionale della Corte dei conti riguardava il tipo di contratto stipulato con la Fiore.

Perrone e D'Introno hanno impugnato la sentenza del 2017, ma nei giorni scorsi la III Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti (clicca qui per consultare la sentenza) ha stabilito che «gli appelli vanno respinti, con conferma integrale dell’impugnata sentenza».