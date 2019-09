Rotonda di via Trani sommersa dall'acqua, spiazzale della stazione e sottopassaggi allagati, disagi alla circolazione e bidoni dell'immondizia "naviganti". Come in tante altre occasioni, questo è lo scenario che Corato offre durate e immediatamente dopo un temporale.

In pochi minuti le bacheche social e le chat dei cellulari si sono riempite di immagini che ritraggono la situazione delle strade in vari punti della città, tra auto che finiscono nelle buche piene di acqua e pedoni che cercando di ripararsi alla men peggio. Al momento, fortunatamente, non si segnalano particolari danni o incidenti.

La situazione meteo era stata annunciata già nella giornata di ieri dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile che aveva emanato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali su tutto il territorio regionale: «i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento» precisava infatti il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.



Utilizzando whatsapp è possibile inviare foto e segnalazioni relative al meteo al numero 389.2170180.