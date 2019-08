È vero. Limitarsi a mostrare ciò che non va, non basta. Bisogna offrire soluzioni e generare proposte. Ma come si può pensare di essere costruttivi, ci chiediamo, se a ogni passo si inciampa - anzi, si sbatte il muso - su scempi e brutture che fanno davvero cadere le braccia?

Prendiamo piazza Di Vagno, ma gli esempi sarebbero centinaia: neppure una delle prese usb per la ricarica di smartphone e tablet installate nelle panchine in pietra, è rimasta sana.

A una o due è stata "semplicemente" fatta saltare la copertura in plastica. Tutte le altre, invece, sono state sfondate o direttamente strappate via dalla loro sede. Con buona pace di Peppino Di Vagno - costretto a osservare dall'alto questo sfacelo - e di tutti i coratini perbene.

Già che ci siamo, alle prese usb si aggiunga anche il danneggiamento della fontana in pietra che si trova all'angolo con via Roma e via Monte di pietà.

Eppure i social sono pieni di immagini di infrastrutture o piccoli presìdi di civiltà realizzati in altri paesi, che poi vengono spesso postate come per dire: «avete visto che fanno in quella città? Magari lo facessero anche da noi...». Magari, certo. Ma chissà quanto durerebbero.

Lungi da noi fare la morale a qualcuno. Ma ci sono volte in cui è un po' più difficile vedere ciò che non va e ingoiare il rospo. E questa è una di quelle.

A chi lamenterà che "non sono questi i mali della città", rispondiamo che è vero, ma che ne costituiscono di certo un'ottima metafora.