Rubata la madonnina della "piccola Medjugorje". I fedeli: «Restituitela ai coratini»

Anche Corato ha (o forse è il caso di dire, aveva) la sua piccola Medjugorje. Si tratta di una riproduzione del santuario mariano realizzata tra gli ulivi e gli alberi da frutto, in una proprietà privata nel secondo viale San Cristoforo, in contrada Bosco Comunale. Nei giorni scorsi, con molta probabilità il 27 agosto, ignoti hanno però rubato la statua della Madonna custodita all'interno.

Dopo aver sporto denuncia, Cataldo Masella - l'uomo che nel 2013 ha costruito e inaugurato questa costruzione entrata nel cuore di molti - chiede la restituzione della statua.

Cosa è accaduto?

«Ieri mattina è venuto a cercarmi a casa un mio amico, un signore che come tanti andava a pregare vicino alla statua della Madonna. Arrivato lì ha trovato i vetri in frantumi, il cancello divelto e ha visto che la statua era stata rubata. Io ero stato lì l’ultima volta sabato 24 agosto ed era tutto in ordine».

Cosa rappresenta quella statua?

«Ormai per tanti quello è “un posto del cuore”. C’è un cartello all'ingresso in cui ho scritto che tutti possono aprire il cancello ed entrare per andare a pregare accanto alla statua. Le persone che ci vanno sono tante, ogni tanto trovo fiori e rosari vicino alla Madonna. Se chiedo che ci restituiscano la statua non è certo per una questione economica: lo faccio solo perché quella Madonnina rappresenta tanto per tutti noi; le abbiamo affidato i nostri momenti difficili e ci siamo sentiti accolti da lei. Comprarne un’altra non avrebbe senso».

Da dove arriva quella madonnina?

«L’ho comprata la prima volta che sono andato a Medjugorje, era il 2009, in occasione del mio primo pellegrinaggio in quella terra benedetta. Di quel luogo mi sono innamorato, ci vado ogni anno. Questo, purtroppo, è stato il primo anno in cui per difficoltà economiche non ho compiuto il viaggio. Un motivo in più per avvertire il dolore di questo furto, tanti come me vorrebbero andare a Medjugorje ma non possono. Mi piacerebbe poter consacrare quel luogo - quel mio terreno in cui ho costruito "la casa" per la madonnina - Vorrei donarlo alla Curia, perché possa restare sempre fruibile per tutti».

Chi ha realizzato la struttura che ospita la statua?

«Io stesso, sono un muratore. Quando l’ho portata a Corato ho realizzato una piccola cappella in pietra, come se ne vedono tante nelle ville dei coratini. In un secondo momento ho pensato di “incorniciare” la cappella realizzando una riproduzione del santuario di Medjugorje: è una costruzione in muratura alta sette metri, con i campanili e la cappella che ha una circonferenza che misura dieci metri. Ho dato a tutti la possibilità di entrare liberamente perché a me interessa solo che si possa avere una occasione, e un luogo, in più per pregare».

Cosa sente di dire a chi ha compiuto questo gesto?

«Per il mese di settembre abbiamo messo in programma una giornata di preghiera con le suore e con i volontari che prestano servizio nelle case di riposo. Ce n’è tanto bisogno, per questo vi chiediamo di restituire la statua, per quello che rappresenta per tutti noi e per tanti cittadini (della zona e non). Possono rimettere la statua lì dove era senza dire nulla: se lo faranno, sapranno di essersi assicurati le nostre preghiere».