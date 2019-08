Fiamme nella zona residenziale di via San Magno, il fuoco lambisce le ville abitate

Ancora incendi a ridosso delle abitazioni. Dopo gli episodi dei giorni scorsi sulla provinciale 231, al Belevdere e in diversi punti della periferia cittadina, stavolta le fiamme hanno messo in pericolo gli abitanti di ville nella zona residenziale sul Via San Magno.

A prendere fuoco sono sono state sterpaglie: il rogo ha causato danni ingenti alla vegetazione posta lungo i confini delle ville abitate, ma anche alle recinzioni e ai muretti a secco.

L'intervento dei vigili del fuoco, allertati dalle pattuglie della Vigilanza Giurata, ha impedito alle fiamme di raggiungere le abitazioni.

«Purtroppo sono in tanti i cittadini che trascurano di effettuare le arature dei campi lasciandoli incolti» fanno sapere gli operatori della Vigilanza. «Solo in questi ultimi giorni abbiamo dovuto chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco, sempre in zona residenziale, e assistere utenti terrorizzati per le fiamme che lambivano le abitazioni».