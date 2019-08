Opere edilizie abusive in contrada Fondo Griffi, la Forestale denuncia due persone

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Corato hanno effettuato il sequestro preventivo, in contrada Fondo Griffi, di opere edilizie prive del permesso di costruire, di progettazione esecutiva e direzione tecnica.

In particolare, si tratta di un muro di confine in cemento armato a delimitazione di una proprietà privata e di un vano allo stato rustico realizzato mediante mattoni refrattari e calcestruzzo, con copertura in travi di legno e pannelli di coibentazione, su pavimentazione realizzata in calcestruzzo al di sopra dell’originario livello di calpestio.

La proprietaria dell’immobile e il committente dei lavori sono stati denunciati.