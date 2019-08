Quattro incendi in due notti. Dietro ai quali, molto probabilmente, c'è la mano dell'uomo.



È quanto avvenuto nelle ultime ore in varie zone della periferia. In tutte le circostanze è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Particolarmente intensa è stata l'attività nella notte tra lunedì e martedì quando, nel giro di un'ora, ben tre incendi sono divampati uno dopo l'altro in diversi punti della città.

Il primo rogo si è verificato intorno a mezzanotte su via Castel del monte. I pompieri, su segnalazione dell'Imevi, sono intervenuti nei pressi del cavalcavia, a ridosso di un palo dell'alta tensione. Le fiamme hanno avvolto sterpaglie, ma anche diversi rifiuti accumulati sul terreno.

Neppure il tempo di terminare l'intervento che i vigili del fuoco sono stati chiamati nella zona di via Francavilla, dove hanno preso fuoco altre sterpaglie. Stessa scena mezz'ora più tardi, stavolta su via Trani nei pressi del passaggio a livello.

Nella notte appena trascorsa, invece, i pompieri sono intervenuti per spegnere un altro rogo in via Corciumi, nei pressi di via Andria.

Gli interventi tempestivi hanno evitato che le fiamme causassero danni alle aziende adiacenti.