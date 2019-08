In questo caldo pomeriggio di ferragosto un gravissimo incidente ha messo in pericolo ben otto persone, di cui due bambini. Due auto, una Chevrolet Aveo e una Fiat Croma, si sono scontrate sulla strada provinciale 234 all’altezza dell’incrocio con l’azienda Torrevento: il traffico ha subito evidenti rallentamenti per oltre due ore.

Come mostrano le immagini della galleria fotografica entrambi i veicoli hanno subito ingenti danni. Degli otto occupanti, quattro di Terlizzi e quattro di Minervino, ad avere la peggio è stata una donna condotta in ospedale in prognosi riservata; gli altri passeggeri sono stati trasportati negli ospedali di Andria e Barletta; pressoché illesi i due bimbi, uno a bordo di ogni auto. A causa dell’impatto alcuni dei feriti sono stati sbalzati fuori dagli abitacoli.

In fase di accertamento la dinamica del sinistro: dalle prime ricostruzioni pare che la Croma si stesse dirigendo da Bari verso Castel del monte mentre l’Aveo dalla zona di Sansanello stesse tornando verso Corato. All’origine dello scontro sembra esserci una mancata precedenza.

Oltre ai soccorritori del 118, sul posto sono arrivate due pattuglie della polizia locale di Corato per i rilievi, una volante della polizia di Stato ed una pattuglia della vigilanza giurata.