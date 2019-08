​Fugge dai domiciliari, i carabinieri lo arrestano ma in cinque finiscono all'ospedale

Vigilia di ferragosto movimentata in città. Un 23enne coratino già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri dopo una duplice rocambolesca fuga in seguito alla quale cinque militari sono finiti in ospedale.



L'uomo era gli arresti domiciliari, ma ieri sera si è improvvisamente allontanato dall'abitazione nella quale si trovava. I carabinieri di Corato si sono messi subito sulle sue tracce e poco dopo lo hanno ritrovato al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I dove il 23enne si era recato forse per cercare rifugio.

Per sfuggire all'arresto l'uomo ha però aggredito i militari ed è riuscito a scappare.

Sono quindi scattate le ricerche anche da parte dei carabinieri della Compagnia di Trani che hanno nuovamente individuato il 23enne, stavolta nascosto nell'abitazione di alcuni parenti nel quartiere Belvedere.

I militari del Radiomobile di Trani lo hanno quindi bloccato e arrestato, nonostante un nuovo tentativo di fuga e la resistenza opposta da alcuni componenti della famiglia.

Nella fasi concitate dell'arresto altri tre carabinieri hanno riportato lesioni.