Auto si ribalta sulla via per il Castel del Monte. Un ferito

Una Jeep si è ribaltata nella tarda mattinata di oggi sulla strada provinciale 234, ovvero la via che porta al Castel del Monte, all'altezza della zona denominata Pilieri di Bagnoli.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente. La vettura percorreva la statale da Corato verso il Castel del Monte. Il conducente dell'auto è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Andria per i rilievi e la gestione del traffico, i Vigili del fuoco che hanno fornito assistenza e hanno messo in sicurezza il mezzo e il 118 della postazione del Castel del Monte che hanno trasportato il ferito in ospedale.