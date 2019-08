​Il Diamond verrà venduto all'asta

Il Diamond finisce all'asta. Il grande (ex) centro sportivo, per anni fiore all'occhiello della città che ha dato ai coratini e non solo la possibilità di praticare nuoto e tanti altri sport, potrebbe - tra qualche mese - avere un nuovo proprietario.

La struttura di via Gravina - da tempo in condizioni di abbandono e oggetto di numerosi atti di vandalismo, ultimo il vasto incendio appiccato nel giugno scorso - verrà infatti venduta tramite un'asta giudiziaria.

L'udienza è stata fissata alle 10 del prossimo 16 ottobre nella sede del tribunale di Trani di piazza Trieste.

Per i 21.380 metri quadrati che compongono il centro, il prezzo base indicato nella perizia - eseguita su disposizione dei giudici - è di 11 milioni e 291.742 euro, cifra corrispondente al valore dell'immobile al netto delle decurtazioni relative allo stato di fatto in cui si trova.

L'offerta minima per il lotto unico è di 8.468.806 euro. La vendita verrà tentata "senza incanto": se cioè vi è una sola offerta aumentata di un quinto o pari al prezzo base (in questo caso il creditore deve essere d'accordo), si procede direttamente all'aggiudicazione dell'immobile. In presenza di più offerte, il giudice indice una gara con un rilancio minimo che in questo caso è di 226mila euro.

Le offerte possono essere presentate entro le 12 del 15 ottobre versando un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo offerto.

La speranza è che vi siano imprenditori interessati all'acquisto e alla ristrutturazione del centro. Ma se l'asta sarà un primo passo verso la rinascita del Diamond, lo dirà solo il tempo.