Fanno gola al mercato illegale gli pneumatici nuovi, con tanto di cerchi in lega tirati a lucido. E lo stesso vale per le antenne e gli specchietti. Durante la notte scorsa e nelle nottate precedenti in diverse zone della città per molti proprietari di auto il risveglio non è stato dei migliori.

Questa mattina, a dare l'allarme, è stata una guardia giurata dell'Imevi: trovandosi di passaggio in via Calatafimi (una traversa di via Ruvo) ha notato una Toyota Yaris da cui erano stati portati via tutti gli pneumatici. È bastato girare l'angolo della strada, proseguendo su via Pascoli, per accorgersi che da altri veicoli erano stati portati via i cerchi. Un episodio che si aggiunge agli altri, simili, messi a segno nei giorni scorsi.