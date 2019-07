Auto perde il controllo su via Castel del Monte, un ferito

Ancora un incidente questo pomeriggio. Una Citroen C1 è finita contro un muro su via Castel del Monte, poco distante viale dei Due Pini. Il conducente dell'auto, ad una delle curve, ha perso il controllo del mezzo e ha terminato la sua corsa contro il muro in pietra.

Il giovane occupante della Citroen è rimasto ferito in modo non grave ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto la Polizia locale per i rilievi e l'auto di un istituto di vigilanza.