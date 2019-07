Ford Fiesta in fiamme questa notte in via Rosolino

Un altro incendio in città. Una Ford Fiesta si è incendiata questa notte tra le 3.30 e le 3.45 in via Rosolino, nei pressi di via Di Vittorio.



A segnalare il rogo è stata una pattuglia dell'Imevi che ha prontamente allertato i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme.

Le cause sono ancora da accertare ma non si esclude il dolo.