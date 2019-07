Ladri in viale Monte Ripanno, lanciano refurtiva contro i vigilantes

Gli addetti ai lavori la chiamano “la banda dei box” perché ha scelto una strategia precisa, già dall’anno scorso: mettono a segno dei furti nei box di campagna oltre che nelle ville perché ipotizzano, spesso senza sbagliare, di trovare lì gli attrezzi da lavoro indispensabili in agricoltura.

Così hanno provato a fare ieri, dal pomeriggio alla sera inoltrata, in viale Monte Ripanno. Hanno messo in atto una strategia che li tutela dalla possibilità di essere scoperti: invece di entrare scassinando i cancelli, tagliano le reti metalliche che circondano i terreni e si spostano di villa in villa, da un box a all'altro box.

Ieri notte però, qualcosa non è andata secondo i soliti piani: i ladri sono stati intercettati dalle pattuglie della Vigilanza giurata. Ne è scaturito un pericoloso inseguimento, ad altissima velocità sulla strada provinciale 234. Con la volontà di avere la meglio nella fuga, i ladri hanno aperto il portellone posteriore dell’autovettura su cui viaggiavano ed hanno lanciato contro le auto di pattuglia parte della refurtiva: si trattava di oggetti pesantissimi di ferro tra cui un rullo di motozappa. Non solo, i malviventi hanno più volte speronato le auto della Vigilanza giurata riuscendo a danneggiarne una e mandarla fuori strada una volta arrivati nel territorio di Ruvo. È stato a quel punto che i ladri si sono dati alla fuga a piedi e l’auto, ora oggetto di indagine, è stata recuperata insieme alla refurtiva dai Carabinieri della Stazione di Ruvo di Puglia.