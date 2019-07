Incendio in via Barletta Grumo, salvate due querce secolari Copyright: n.c.

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in un appezzamento di terreno nei pressi dell'incrocio tra via Gravina e via Barletta Grumo, per spegnere un incendio che si è propagato per circa due ettari. Ci sono volute due ore per estinguere anche gli ultimi focolari.

Fondamentale l'intervento dei pompieri per salvare due querce secolari che altrimenti sarebbero state divorate dalle fiamme. Ancora in corso gli accertamenti per determinare le cause dell'incendio. Non si esclude la natura dolosa.