Distrutti 130 ettari di Murgia, in fiamme sterpaglie e vegetazione spontanea Copyright: CoratoLive.it

Sono 130 gli ettari di Murgia andati in fumo ieri, una immensa distesa di sterpaglie e vegetazione spontanea distrutta dalle fiamme. A partire dalle 14.30 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operai della Regione e la Pubblica Assistenza Sercorato con autobotti e personale specializzato. Le operazioni necessarie per domare l’incendio, eseguite in zona Posta Mangeri, sono durate oltre 7 ore.