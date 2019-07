Ruba la borsa ad una donna e scappa, 16enne fermato dalla polizia locale

Pensava di farla franca e invece gli è andata male. Ieri sera, intorno alle 20, un ragazzo poco più che sedicenne ha sottratto la borsa ad una signora ed è scappato via a piedi.



La donna aveva appena parcheggiato il veicolo nei pressi della scuola “Luisa Piccarreta”, zona Barbaschello, e stava per scendere dall'auto quando il reo le ha rubato la borsa poggiata sul sedile del passeggero. Dopo i primi attimi di smarrimento, la signora ha chiesto aiuto ad alcuni passanti per capire in quale via si fosse diretto il ladro. L’arrivo di una pattuglia di vigili urbani, impegnata in attività di monitoraggio del territorio, ha permesso di risolvere in breve tempo il caso e recuperare la refurtiva.

Gli uomini della polizia municipale hanno perlustrato la zona e, grazie alla descrizione dettagliata fornita dalla donna, hanno individuato il ragazzo. Dopo averlo rincorso, lo hanno raggiunto e fermato. Il ritrovamento della refurtiva, abbandonata dal ladro a pochi metri dal luogo del furto, è stato un ulteriore elemento di prova. Il ragazzo, accompagnato nel commissariato dei vigili urbani, è stato riconosciuto dalla donna e non ha potuto fare a meno di ammettere di essere colpevole.

Per il minore è scattata la denuncia a piede libero; il Tribunale di competenza ha stabilito l’affidamento ai genitori che già in precedenza si erano rivolti ai servizi sociali.