Nuove piogge, soliti disagi. Anche il temporale di oggi pomeriggio ha allagato le strade della città rendendo più critica la situazione della viabilità. Come accade molto spesso in casi del genere, si è allagato il sottopassaggio di via Gravina e si è reso necessario chiudere uno degli accessi. Critica anche la situazione in via vecchia Bisceglie, proprio sotto il sottopassaggio realizzato di recente in virtù del progetto di raddoppio del binario ferroviario. Nella zona del Belvedere, in prossimità della nuova fermata della stazione, l'acqua ha reso difficoltoso l'accesso e l'uscita dalla abitazioni che si trovano a piano terra. Fiumi d'acqua anche nelle immediate vicinanze della rotonda di via Trani, così come si vede nel video.

«Dopo le forti piogge delle ultime ore stiamo provvedendo ai sopralluoghi in vari punti della città in collaborazione con la Polizia municipale, i tecnici comunali e la Protezione Civile. Se ci sono necessità nuove vi chiedo di provvedere a fare le segnalazioni al Comando della Polizia locale al numero 0808721014» scrive il sindaco D'Introno sul suo profilo Facebook.