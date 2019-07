L'ex sindaco Mazzilli: «Quello che ho visto il 12 luglio non lo dimenticherò mai più»

Una giornata normale, poi la tragedia. La testimonianza dell'ex sindaco Massimo Mazzilli che trascorse in prima linea la giornata dello schianto

«Il 12 Luglio 2016 per me iniziò come una normale giornata di lavoro da Sindaco, impegni e direttive da impartire in Comune e poi l’incontro a Bari col Presidente Emiliano per discutere della sorte del nostro Ospedale! Di ritorno da Bari altrettanto normale: un sopralluogo ai lavori della vasca di laminazione in zona Maglioferro e ai lavori di Piazza di Vagno.

Poi verso le 11,20 una telefonata dalla Dirigente della Protezione Civile regionale: “Sindaco c’è stato uno scontro tra treni tra Corato e Andria, non sappiamo bene dove, ma visto che lei è ben organizzato per la protezione civile, attivi immediatamente il Centro Operativo Comunale e coordini i soccorsi mentre noi ci muoviamo e coordiniamo da Bari.” Immediatamente, detti disposizioni al Segretario Generale e ai Dirigenti di attivare il C.O.C. mentre io col mio Vigile autista correvo verso il presunto luogo dell’incidente!

Quello che ho visto e vissuto quel giorno non lo dimenticherò mai più per tutta la vita, insieme a quanti furono coinvolti e soccorsero con sacrificio e senza risparmio di forze. Il resto è storia, ma il senso di appartenenza ai familiari delle vittime e ai feriti che da quel giorno ho conosciuto resterà, altrettanto, un pezzo intimo mio e della vita, non trasferibile o spiegabile perché solo chi ha vissuto, in prima persona, quell’evento doloroso può comprendere.

Spero che la nostra Città dia la giusta rilevanza e non dimentichi quel grave episodio; aspetto che venga installato il monumento commemorativo in Piazza Almirante, che la Città Metropolitana di Bari aveva disposto; spero che alla nostra Città sia riconosciuta la Benemerenza al Valor Civile e vorrei che le celebrazioni annualmente siano dense di raccoglimento e partecipazione e non solo viste come “un atto dovuto”, proprio per il significato e senso di quella strage: la sicurezza del trasporto ferroviario a garanzia di tutti!



Spero anche che la Giustizia appuri le responsabilità di quel l’incidente, perché quanti hanno patito e patiscono ancora e tutti noi, abbiamo anche bisogno di questo. Sono e sarò sempre vicino a tutte le persone coinvolte a vario titolo coinvolte e a loro, in particolare a tutti i familiari delle vittime, porgo il mio personale sostegno e cordoglio. Per non dimenticare...»