Addio a Worry, il cane amico di tutti

Worry non c'è più. È morto ieri mattina il cane che per tanti anni è stato l'amico a quattro zampe di chiunque passasse dal centro cittadino. Worry, o Scricciolo, o Pallino erano solo alcuni dei tanti nomi con cui era chiamato dai coratini che a lui si erano affezionati e lo consideravano uno di loro. Difficile non notarlo. Era sempre lì mentre schiacciava un pisolino al sole, sdraiato sulle chianche o mentre si rinfrescava nella fontana della Montagnola.

Se l'è portato via un tumore al fegato a dodici anni. L'età - incerta - è stata calcolata in base alla prima volta che Worry si è fatto vedere in centro, nel 2008. «Aveva già un paio d'anni» spiega Mariano con il quale il cane condivideva la quotidianità davanti al suo ristorante. Come Mariano tanti si sono affezionati al cane di quartiere e se ne prendevano cura. In particolare Tonia e Fedele che l'hanno accudito in casa loro quando ormai per Worry era difficile vivere per strada a causa della malattia. Fino all'ultimo giorno.

«Per tutti noi Worry aveva un lato umano - continua Mariano - più che un cane è sempre stato un buon amico. Ricordo quando portò con sé un'altra randagia che abbiamo sempre creduto fosse la mamma o la sorella. Gli diedi un po' di carne, lui si scostò, e lascio mangiare la sua ospite. Di racconti come questi ne potrei raccontare a centinaia». «I cani di quartiere sono importanti. Sono compagni e guardiani. Tra l'altro Worry è sempre stato un giocherellone, non ha mai fatto male a nessuno». Qualche anno fa fu anche accalappiato ma i suoi amici umani riuscirono a riportarlo in libertà.

La morte di Worry ha commosso tanti, soprattutto chi gli ha donato il suo tempo, ricevendo in cambio scondinzolii, compagnia e fedeltà. Come un amico, l'amico di tutti.