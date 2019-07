Scontro tra auto e moto su Via Gravina

Nessun ferito grave ma tanto spavento questa mattina alle 13 nei pressi della piccola rotonda tra via Gravina e via Lago di Viti.

Una moto bianca di grossa cilindrata che procedeva da via Gravina verso lo stadio Comunale ha impattato una Panda azzurra diretta verso il Palazzetto dello Sport. L'impatto tra le due vetture non ha comportato grossi danni né per le persone né per i mezzi. Zoppicante il centauro che ha avuto la peggio.

Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Locale che ha effettuato i rilievi del caso per chiarire le dinamiche dell'incidente. Probabilmente si tratta di mancata precedenza.