Altro scontro nel pomeriggio, tre feriti su via Castel del monte

Giornata intensa sul fronte incidenti stradali in città.

Dopo lo scontro avvenuto nel primo pomeriggio all'incrocio tra viale Cadorna e via Parini in seguito al quale due giovani sono finiti in ospedale, un altro sinistro si è verificato su via Castel del monte.

Poco dopo le 18 si sono scontrate una Punto che sopraggiungeva dal cavalcavia e una Ford Fusion proveniente da via Massarenti.

L'impatto ha danneggiato soprattutto la Punto causando ingenti danni. Tre le persone rimaste ferite. Il personale del 118 le ha soccorse e poi trasportate in ospedale, due all'Umberto I di Corato e una al Bonomo di Andria.

Sul posto sono giunte due pattuglie della polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso.