​Magistratura, l’ex pm Savasta rimosso dall’ordine giudiziario

È stato rimosso dall'ordine giudiziario l’ex pm di Trani, Antonio Savasta, in servizio alla Procura di Roma da qualche anno e finito in carcere a gennaio.

La sanzione - la più pesante prevista dalla legge - è stata inflitta oggi dalla sezione disciplinare del Csm per le false attestazioni rese da Savasta davanti a un notaio nell'ambito della procedura di donazione della masseria San Felice a Bisceglie.

Per questa vicenda, Savasta è stato condannato in sede penale, con sentenza irrevocabile, a due mesi di reclusione (pena sospesa e senza menzione) per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Secondo quanto si legge nell'incolpazione della Procura generale della Cassazione, il magistrato non dichiarò la realizzazione di una piscina avvenuta in assenza di titolo abilitativo.



Savasta era stato arrestato, il 14 gennaio scorso, insieme al collega Michele Nardi e al poliziotto Vincenzo Di Chiaro, su disposizione del gip di Lecce Giovanni Gallo nell’ambito di un’inchiesta per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari e falso. Savasta ha collaborato con i magistrati salentini facendo diverse ammissioni e dimettendosi dalla magistratura e, da fine marzo scorso, è ai domiciliari.

Le accuse nei suoi confronti e dei co-indagati derivano in massima parte dalle dichiarazioni dell’imprenditore coratino Flavio D’Introno.