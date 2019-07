Tentata concussione, Pino Roselli assolto in appello «perché il fatto non sussiste»

Assolto con formula piena «perché il fatto non sussiste». È quanto ha deciso la II sezione penale della Corte di Appello di Bari nei confronti di Pino Roselli, ex assessore e consigliere comunale.

In primo grado, con il rito abbreviato, il gup del Tribunale di Trani lo aveva condannato a due anni di reclusione (con pena sospesa) e interdizione dai pubblici uffici per la stessa durata, per tentata concussione e tentata induzione indebita a dare o avere.

I giudici di secondo grado hanno però accolto la tesi del difensore di Roselli, l’avv. Francesco Paolo Sisto, ribaltando la sentenza di primo grado e assolvendo l’imputato con la formula piena.



«Tale assoluzione - precisa il legale - significa che il processo non doveva neppure nascere».



Le contestazioni riguardavano il periodo tra il 2010 e il 2011, quando Roselli rivestiva il ruolo di assessore al Personale e si riferiscono a fatti che coinvolsero Roselli tra il 2010 e il 2011, quando rivestiva il ruolo di assessore al Personale, e avevano come oggetto il tentativo di indurre la polizia a non effettuare controlli sulla sua auto e pretendere una relazione di alcuni vigili urbani circa un loro intervento; ma anche il tentativo di convincere un pizzaiolo ad acquistare la farina direttamente da lui (in quanto dipendente di un’azienda molitoria), in cambio di un intervento presso i vigili urbani in suo favore.

Quando il caso venne alla luce - nel 2012, con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini da parte della pm di Trani, Silvia Curione - Roselli preferì autosospendersi dall’incarico assessorile.