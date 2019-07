Stupido gioco o derisione? Uomo si tuffa nella fontana in piazza Bolivar

Il video, per usare una terminologia molto cara ai social, è diventato subito virale e ha viaggiato rapidamente da uno smartphone all'altro. Ma noi, lo diciamo in premessa, scegliamo di non mostrarlo, se non tramite un fotogramma.

Nelle immagini registrate da un cellulare - poco più di tre minuti - si vede un uomo tuffarsi più volte nella fontana di piazza Simon Bolivar ed eseguire tutto ciò che un ragazzino (lo stesso che riprende la scena con un cellulare) gli chiede di fare.

«Tuffati» dice all'uomo, «statti un po' sott'acqua», arrivando persino a chiedergli di fare un tuffo dal bordo della fontana. "Comando" per fortuna non eseguito, altrimenti le conseguenze sarebbe state altre.

«Forse si tratta di uno stupido gioco, forse si tratta di derisione o sbeffeggiamento ai danni di una persona fragile. Non va bene comunque, non ci vedo nulla di divertente» ha commentato il sindaco D'Introno che ha espresso parole di condanna sull'accaduto.

«Sono rammaricato e deluso per il video che sta girando in queste ore e che ritrae una persona che si bagna nella fontana di Piazza Simon Bolivar» ha aggiunto. «Ho segnalato il filmato alla Polizia municipale e ai Servizi sociali».