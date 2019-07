Scontro su via Castel del Monte, coinvolte due auto

Incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 17.30 lungo via Castel del Monte, a poca distanza dall'Oasi.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto - una Citroen C3 e una Fiat Punto - che percorrevano la strada nella stessa direzione.

I veicoli sono rimasti danneggiati - in particolare la C3 - ma per fortuna non sono stati registrati feriti. I passeggeri se la sono cavata solo con qualche ammaccatura.

La dinamica dello scontro è ancora da accertare. Di sicuro, però, l'incidente ripropone la questione relativa a un tratto di strada molto trafficato che, nonostante la presenza di una zona residenziale, viene percorso troppo spesso a velocità.

La presenza della discesa e di un curvone rendono ancora più pericolosa una strada che, in generale, dovrebbe essere percorsa con molta più prudenza. Anche un maggiore controllo non guasterebbe, soprattutto in estate quando il traffico aumenta - non solo veicoli, ma anche biciclette - a causa dei tanti coratini che nella bella stagione si trasferiscono nelle villette di campagna.