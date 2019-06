​Altra notte, altro incendio. Suv in fiamme in via Vittor Pisani

Altra notte, altro incendio. Stavolta è un suv - e non una utilitaria, come capita spesso - il veicolo coinvolto nell'ennesimo incendio notturno in città.

L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte in via Vittor Pisani, a pochi metri da via Aldo Moro.

Le fiamme hanno avvolto la parte anteriore del veicolo, prima che sul posto giungessero i pompieri per sedare il rogo.

Salgono così a una ventina le auto distrutte dalle fiamme in questi primi sei mesi dell'anno.