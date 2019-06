L'auto incendiata in via Donati Copyright: CoratoLive.it

Il copione si ripete. Altre due auto sono state distrutte in due episodi distinti avvenuti tra la notte scorsa e la prima mattinata di oggi.

Il primo rogo si è sviluppato intorno alle 3.30 in via Donati, strada che collega via don Minzoni e via Lago Baione.

A bruciare è stata una Toyota Yaris. Sul posto, per sedare le fiamme, sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Corato. Con loro anche i carabinieri di Trani.

Nelle campagne in zona Posta Mangieri è invece stata incendiata una Citroen Xsara station wagon. L'auto, risultata rubata a Minervino, è stata parcheggiata in un terreno e poi data alle fiamme intorno alle 7.30 di questa mattina.

Anche in questo caso si è reso necessario l'intervento dei pompieri della caserma di via Lama di Grazia. Sul posto anche gli agenti della polizia locale.