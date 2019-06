Festa dell’Arma, encomio alla stazione di Minervino. La guida il militare coratino Alfredo Bellanza

“Corri Colora Vinci” illumina ancora la città per la sicurezza stradale Video

Attualità

Domenica 16 giugno si terrà la corsa non competitiva organizzata in notturna dal Cral Asipu e dal Gsd Atletica Amatori Corato in ricordo di Vincenzo Lops, giovane agente di Polizia deceduto due anni fa in seguito ad un incidente