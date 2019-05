Incidente tra via Ferrari e via Cattaneo, nessun ferito

Incidente in serata, intorno alle 20.30, all'incrocio tra via Ferrari e via Cattaneo. Due le macchine coinvolte, un'Alfa Romeo e una Fiat Bravo.

Secondo una prima ricostruzione la Fiat Bravo, che percorreva via Ferrari verso l'Extramurale non ha dato precedenza all'Alfa Romeo che percorreva via Cattaneo.

Fortunatamente non si registrano feriti. Presenti i vigili urbani che hanno effettuato i rilievi di rito.