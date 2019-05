Sono ben tre le auto "divorate" dalle fiamme questa notte, in due luoghi della città non molto distanti fra loro. Poco dopo le 2.30, i residenti di via Capoccia da Roma sono stati svegliati dai mezzi dei vigili del fuoco di Corato e Molfetta che hanno domato l'incendio: completamente distrutte una Fiat Panda e una Peugeot. Poco prima, intorno alle 2, la stessa sorte era capitata ad un veicolo in sosta in via Fortunato. A supporto del distaccamento dei vigili del fuoco di Corato è arrivata anche un'autobotte da Barletta.

Su entrambi gli episodi di cronaca stanno indagando gli uomini del locale commissariato di Polizia di Stato. L'ipotesi più probabile è che all'origine di entrambi gli incendi ci sia un atto doloso.