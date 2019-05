Una forte scossa di terremoto è stata nitidamente avvertita dalla popolazione alle 10.13 di questa mattina. Il centro Ingv ha registrato un sisma di magnitudo stimato di 3,9 della scala Richter, con l'epicentro a 4 chilometri da Barletta, (Madonna dello Sterpeto) e a una profondità di 34 chilometri.

Le scuole sono state immediatamente evacuate: alunni e docenti si sono immediatamente riversati fuori dalle aule. Alcuni istituti - tra cui il Fornelli - hanno deciso di terminare le lezioni. In altri, invece, gli studenti sono rientrati almeno in un primo momento. In ogni caso molti genitori hanno comunque deciso di prelevare i propri figli. In generale tantissimi, in ogni zona della città, si sono riversati per strada abbandonando velocemente abitazioni e luoghi di lavoro.

In tilt anche il traffico. Disagi al traffico sull'extramurale, in viale Ettore Fieramosca, dove i bimbi delle scuole "Arbore" e "Nuova Italia" si sono radunati in strada come previsto dal piano di evacuazione.

I controlli. I tecnici del Comune, insieme agli agenti della polizia municipale, stanno monitorando lo stato degli edifici pubblici per rilevare eventuali danni. I controlli effettuati fino al momento in cui scriviamo (11.40) hanno dato esito negativo.

Nei dintorni. La Prefettura BAT ha aperto il CCS (centro coordinamento soccorsi), il comune di Trani sta aprendo il Centro Operativo Comunale. Alla sala operativa della Protezione civile regionale sono arrivate notizie di distacco di calcinacci a Trani, nell’area della Fabbrica di San Domenico. La velocità della circolazione dei treni è stata ridotta fino a termine verifiche. Numerosi dirigenti scolastici hanno disposto l’evacuazione delle scuole. Il presidente della Regione Puglia è costantemente in contatto con gli enti preposti, con la Protezione civile nazionale e con la Sala Operativa regionale.

I precedenti. L’area interessata dall’evento è in una zona considerata a media pericolosità sismica, come è mostrato dal modello di pericolosità per il territorio nazionale. La sismicità storica riporta pochi eventi sismici rilevanti in quest’area. Tra questi il terremoto del 11 maggio del 1560 con una magnitudo stimata (Mw) di 5.7 con epicentro tra Trani e Bisceglie. Un altro evento di magnitudo inferiore (Mw 4.9) è del 21 settembre 1689 con epicentro tra Barletta e Andria. I sismologi stanno effettuando ulteriori analisi per vincolare meglio i parametri ipocentrali e il meccanismo focale, in quanto l’area, molto vicina alla costa, ha una copertura non ottimale della Rete Sismica Nazionale. Solo quattro giorni fa una piccola scossa era stata registrata tra Canosa e Cerignola.