Tamponamento a catena sulla ex 98. Almeno quattro feriti, uno è coratino

Sono ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente che si è verificato questa sera sulla ex 98, all’altezza dello svincolo per Andria.

Forse l’asfalto reso viscido dalla pioggia ha causato un tamponamento a catena ha convolto diverse auto, tra cui in particolare una Bmw e una Toyota Yaris. Un carro attrezzi sarebbe invece finito sul ciglio strada.

Sarebbero almeno 4 i feriti, tre andriesi e un coratino, di cui 2 in codice giallo. Sono stati tutti trasportati al “Bonomo” di Andria.

Particolarmente difficili le operazioni di soccorso che hanno costretto la Polizia locale a deviare il traffico in direzione di Andria sull’uscita di via Corato sino alle 21.30 per permettere la rimozione dei veicoli e dei detriti.